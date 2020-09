Die Kantonspolizei St. Gallen hatte am Sonntagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, die Meldung von Passanten erhalten, dass im Mülbach in Weite SG ein lebloser Mann aufgefunden wurde. Aufgrund dieser Meldung wurden mehrere Patrouillen und Rettungskräfte aufgeboten, wie es am Dienstag in einer Meldung der Kapo SG heisst.