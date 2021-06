St-Légier VD - 18-Jähriger wird zwischen LKW und Anhänger eingeklemmt und stirbt

In St-Légier-La Chiésaz starb ein 18-Jähriger bei einem Unfall.

Am Montagnachmittag starb im Kanton Waadt ein 18-Jähriger Lernender. Dies teilt die Kantonspolizei in einem Communiqué mit. Der Jugendliche sei gerade damit beschäftigt gewesen, den Anhänger seines Lastwagens anzukuppeln. Der Anhänger habe sich bewegt und sei auf den 18-Jährigen zugefahren. Der Jugendliche wurde dabei eingeklemmt und starb noch am Unfallort.