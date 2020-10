Unterlassene Nothilfe : 18-Jähriger nach Tod eines Teenagers in Basel festgenommen

Nach dem Tod eines Jugendlichen durch eine möglicherweise unbekannte Substanz in Basel ist ein Deutscher wegen Verdachts der Unterlassung der Nothilfe festgenommen worden. Ein 16-Jähriger befindet sich weiterhin bei der Jugendanwaltschaft.

In Basel an der Theodor-Herzl-Strasse wurde am Montag ein Jugendlicher tot aufgefunden.

Todesursache weiterhin unklar

Der 15-Jährige war am Montag um etwa 17.00 Uhr tot in einer Wohnung eines Bekannten in Basel gefunden worden. Er hatte sich zusammen mit weiteren Altersgenossen und jungen Erwachsenen in der Wohnung aufgehalten. Die Sanität wurde erst Stunden nach dem Tod des Jugendlichen alarmiert.