Hefenhofen : 18-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Bei der Kollision zwischen zwei Autos am Sonntag in Hefenhofen wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Bei einem Unfall mit zwei Autos in Hefenhofen TG am Sonntag sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der eine Wagen war nach der Kollision in eine Hauswand geprallt. Der 22-jährige Lenker wurde mittelschwer, sein 18-jähriger Beifahrer schwer verletzt.