Densbüren AG: 18-jähriger Neulenker verursacht auf Gegenfahrbahn Frontalkollision

Heftiger Unfall in Densbüren AG: In Richtung Frick fahrend kam ein 18-jähriger Neulenker am Dienstag kurz vor 17 Uhr mit seinem Volvo aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte er heftig mit einem korrekt entgegenkommenden Peugeot, teilt die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Durch den Aufprall überschlug sich der Peugeot und der 59-jährige Automobilist musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mittels Rettungshelikopter ins Spital geflogen.