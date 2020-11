Mit diesem Auto flüchtete ein 18-Jähriger am Samstag in Cham ZG vor der Polizei.

Am Freitagabend um 22.30 Uhr wollte eine Patrouille der Zuger Polizei in Cham den Lenker eines Kleinwagens anhalten und kontrollieren. Sie signalisierte dies mit der Frontmatrix «Stopp Polizei». Doch der Lenkern erhöhte er dieGeschwindigkeit und fuhr innerorts mit deutlich übersetzter Geschwindigkeit in Richtung

Hünenberg See und Rotkreuz, nachdem er die Polizei erblickte, teilte diese am Sonntag mit.