Strafgericht BL - 18-jähriger Raser brettert mit 107 km/h durch Gemeinde

Ein junger Mann steht am Dienstag wegen der groben Verletzung von Verkehrsregeln vor dem Strafgericht BL.

Am Dienstag muss sich ein Mann wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln vor dem Strafgericht Basel-Landschaft verantworten. Am 21. Februar 2021 sass der damals 18-Jährige hinter dem Steuer eines Autos und drückte ordentlich auf das Gaspedal. Auf der Neuhofstrasse in Reinach BL erreichte er innerorts eine Geschwindigkeit von 107 km/h. Der Mann, wohnhaft im Kanton Aargau, fuhr auf der geraden Strecke laut Anklage Richtung Industriezone Kägen.