Windisch: 18-Jähriger richtet Laserpointer auf die Polizei und wird festgenommen

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau wurde in der Nacht auf Sonntag in Windisch in einem Polizeiauto von einem grünen Laserstrahl getroffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Beifahrer dabei geblendet und zeigte Sehstörungen. Erst später im Spital sollte sich zeigen, dass er keinen Schaden am Auge erlitten hatte.