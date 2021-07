Unfall in Kloten - 18-Jähriger schwer verletzt aus Wrack geborgen

Er wurde schwer verletzt in ein Spital transportiert. (Symbolbild)

Ein 18-jähriger Autofahrer wurde bei einem Selbstunfall in Kloten schwer verletzt. Er war kurz vor 1.30 Uhr auf der Bülacherstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Aus noch unbekannten Gründen verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte in einen Baum am linken Fahrbahnrand.