Bahamas: 18-Jähriger springt wegen Wette über Bord von Schiff

Für einen jungen US-Amerikaner ist eine leichtsinnige Wette auf seiner Highschool-Abschlussreise wohl tödlich zu Ende gegangen. Cameron Robbins befand sich auf einer Bootsfahrt in den Bahamas, als er am Abend des 24. Mai vom Touristenschiff «Blackbeards Revenge» über Bord ging, wie eine Sprecherin der Louisiana State University gegenüber CNN erklärte. Derweil kursiert im Netz ein Video, das wohl die letzten Momente von Cameron Robbins zeigt. Es erhärtet auch den Verdacht, dass Robbins wegen einer Wette über Bord gesprungen war – seitens der Polizei in den Bahamas heisst es, dass man diesem Hinweis nachgehe.

Video zeigt Verschwinden von Robbins

Im Video sind viele junge Leute zu sehen, die auf dem Schiff «Blackbeards Revenge», das in Piratenschiff-Optik gehalten ist, ausgelassen feiern. Dann schwimmt plötzlich ein Mann im pechschwarzen Meer, zunächst gibt es belustigte Kommentare von den Leuten auf dem Boot. Plötzlich entfernt sich aber entweder das Schiff oder der Mann, woraufhin einige Gäste auf dem Boot hörbar in Panik geraten. «Halt dich an einer Boje fest», ruft noch jemand. Dann ist von Cameron Robbins keine Spur mehr zu entdecken. «This kid is gone», stellt einer der Anwesenden auf dem Boot mit Schrecken fest.