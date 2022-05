Texas: 18-Jähriger stürmt Grundschule – mindestens 19 Schulkinder sterben

Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas hat US-Präsident Joe Biden seinem Frust über die politische Lethargie im Umgang mit der Waffengewalt im Land freien Lauf gelassen und mehr Entschlossenheit gefordert. «Wann in Gottes Namen werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten»?, fragte Biden in einer Ansprache im Weissen Haus am Dienstagabend (Ortszeit). «Ich bin es leid. Wir müssen handeln.»