Malmö – 18-Jähriger tötete Lehrerinnen mit Axt und Hammer – «weil ich sie hasse»

Darum gehts Bei einem Angriff mit Axt, Hammer und Messer wurden zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Schweden getötet.

Laut Medienberichten hatte der Täter selbst den Notruf gewählt und die Tat gestanden.

Als Motiv sagte der 18-Jährige, dass er die Lehrerinnen gehasst habe.

Am Montagabend ging bei der schwedischen Polizei ein ungeheuerlicher Anruf an: «Ich sitze im dritten Stock. Ich habe meine Waffen niedergelegt. Ich habe zwei Menschen ermordet.» Am Telefon war die Stimme des 18-Jährigen zu hören, der Minuten zuvor zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Malmö getötet hatte.

Kaum zehn Minuten nach dem ersten Notruf stürmten Sicherheitskräfte mit gezogenen Waffen das Gebäude. Die Polizisten wiesen die Schüler und Schülerinnen an, in den Klassenzimmern in Deckung zu gehen. Um 17.22 Uhr kam der mutmassliche Täter aus einer Toilette. Wie das schwedische Newsportal «Aftonbladet» berichtet, habe er sich ruhig verhalten, seinen Namen genannt und seine Tat gestanden. Dann fügte der Tatverdächtige hinzu: «Ich habe es getan, weil ich sie hasse.»

Lehrerinnen mit Axt und Hammer attackiert

Aus dem Tathergang geht hervor, dass der 18-Jährige, der dunkle Kleidung und eine Mütze trug, mit einem Hammer, einer Axt und einem Messer zur Schule kam. Es war ein spezieller Tag am Gymnasium Malmö Latinskola, denn insgesamt etwa 50 Schüler und Lehrer befanden sich am Abend noch im Gebäude, da sie für ein Theaterstück probten.

Der Verdächtige soll mit seinen Waffen auf die beiden 50-jährigen Lehrerinnen losgegangen sein. Wie Augenzeugen der Zeitung schilderten, habe eine der Frauen versucht, schreiend zu fliehen. Die andere soll nicht einmal Zeit gehabt haben, wegzulaufen.

An den Folgen der Verletzungen gestorben

Mitschüler und -schülerinnen hörten die Schreie der Frauen. Einige schlossen sich in den Klassenzimmern ein, andere versteckten sich in den Toiletten. Einige konnten beobachten, wie der 18-Jährige den beiden Lehrerinnen hinterherlief.

Die beiden Verletzten wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Am späten Abend folgte dann das traurige Update der Polizei: Die Frauen seien an den Folgen der ihnen zugefügten Gewalt gestorben. «Eine Schule sollte ein sicherer Ort sein, sicher für Schüler und sicher für Lehrkräfte und sicher für Angestellte. Niemand sollte Angst vor Gewalt an einer Schule haben müssen», sagte die lokale Polizeichefin Petra Stenkula am Dienstag auf einer Pressekonferenz.