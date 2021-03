1 / 4 Graham C.* hat zugegeben, mehr als 100 Konten von Promis auf Twitter gehackt zu haben. Bleepingcomputer.com Dazu nutzten C. und seine zwei Komplizen im Sommer 2020 interne Tools von Twitter. REUTERS Nach der Übernahme der Konten verbreiteten sie einen Bitcoin-Scam und nahmen über 100’000 Dollar ein. Bleepingcomputer.com

Darum gehts Ein 18-Jähriger steckt hinter dem Twitter-Hack.

Er hat Accounts von dutzenden Promis gekapert.

Nun hat er die Straftaten zugegeben.

Er muss für drei Jahre ins Gefängnis.

Es ist ein Fall, der bis heute hohe Wellen schlägt. Im letzten Jahr wurden die Twitter-Konten von prominenten Personen wie Kanye West, Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden und Bill Gates gehackt. Weiter sind die Accounts von Unternehmen wie Apple, Uber und den Kryptoplattformen Binance, Coinbase und mehr als 100 weiteren Personen und Firmen gekapert worden. Die Accounts haben zusammen eine Reichweite von mehr als 300 Millionen Follower.

Über die gehackten Accounts wurde dann eine betrügerische Botschaft verbreitet. Man solle innnerhalb von 30 Minuten 1000 Dollar in Bitcoin an die angegebene Adresse schicken. Wer das mache, erhalte 2000 Dollar in Wert der Kryptowährung zurück. Der 18-jährige Graham C.* aus Tampa im US-Bundesstaat Florida wurde als «Mastermind» der Aktion identifiziert, schreibt die «Tampa Times».

Drei Jahre Haft

In der Anklageschrift werden dem Jugendlichen, der zum Zeitpunkt der Tat 17 war, mehr als 30 Straftaten vorgeworfen. Er hat sich schuldig bekannt. Ein Gericht hat C. zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Ihm werden 229 Tage angerechnet, die er seit der Verhaftung verbüsst hat. Einen Computer darf er ohne Erlaubnis und ohne Aufsicht der Strafverfolgungsbehörden bis auf Weiteres nicht mehr nutzen.

Der Hack fand am 15. Juli 2020 statt. Weil mehr als 100 Konten von sehr bekannten Personen und Firmen übernommen wurden, ist der Hack einer der grössten Cybervorfälle in der Geschichte der Plattform, schreibt Theverge.com. C. konnte die Accounts mithilfe von zwei weiteren Personen und internen Tools von Twitter kapern und dann die betrügerischen Bitcoin-Nachrichten absetzen. Auf den Aufruf fielen zahlreiche Personen herein. Laut der Anklageschrift sind Bitcoins im Wert von über 100’000 Dollar auf der angegebenen Adresse eingegangen.

Kurz nach dem Hack wurde der 17-jährige C. in einem Haus in Hillsborough, Florida, verhaftet. Seine Komplizen, Nima F*, ein 22-jähriger Mann aus Orlando im US-Bundesstaat Florida und der 19-jährige Mason S.* aus Grossbritannien, wurden ebenfalls angeklagt. Die drei hatten sich laut Medienberichten zuvor in einem Online-Forum kennengelernt.

*Namen bekannt