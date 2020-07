Polizeimeldungen Ostschweiz

18-Jähriger verliert drei Fingerkuppen

In Landquart hat sich am Donnerstagvormittag ein Arbeitsunfall ereignet.

Glarus, 16.07.2020: Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend im Klöntal mit seinem Wagen von der Strasse abgekommen und hat laut Polizei grossen Sachschaden angerichtet. Danach flüchtete er. Die Polizei konnte ihn eine Stunde später ausfindig machen. Er war ohne Führerausweis unterwegs gewesen.

An diesem Rasenmäher wollte der Lehrling den Motor einstellen.

Ein Landmaschinenmechaniker-Lehrling (18) geriet am Donnerstagmorgen mit der rechten Hand in einen Rasenmäher, dessen Motor er einstellen wollte. Dabei wurden die Kuppen von drei Fingern abgetrennt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Kantonsspital Graubünden überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache.