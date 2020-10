Der junge Mann habe zum Zeitpunkt des Unfalls nur fünf Fahrlektionen absolviert gehabt, so die « Südostschweiz ». Trotzdem habe er wiederholt ohne Erlaubnis das Auto seines Vaters genommen und sei damit mit seinen Kollegen umhergefahren. Am Tag vor dem Unfall sei er unter anderem mit bis zu 210 km/h auf der Autobahn A 13 unterwegs gewesen. Schliesslich duellierte er sich auch mit einem Kollegen in einem Audi A3.

Fahrer trauerte um verstorbenen Freund

Am 15. September 2018 um 2.10 Uhr sei der 18-Jährige mit vier Kollegen in Haldenstein GR in Richtung einer Brücke gefahren, berichtet die «Südostschweiz» zu den Details des tödlichen Unfalls. Dabei habe er den BMW auf circa 150 km/h beschleunigt. In einer Rechtskurve geriet das Auto ins Schleudern. Dabei kam es von der Strasse ab und prallte in eine Signaltafel sowie einen Hochstromkasten. Der 17-jährige Freund des Lenkers wurde aus dem Auto geschleudert, wobei er tödliche Verletzungen erlitt. Ein weiterer Mitfahrer wurde ebenfalls verletzt.