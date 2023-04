Chur: Polizeihund spürt Einbrecher auf

In der Nacht auf Montag brach gegen ein Uhr ein 18-jähriger Schweizer in Chur GR in einen Garagenbetrieb ein. Passanten konnten ihn durch das Schaufenster beobachten und meldeten es der Polizei. Als der 18-Jährige vor der Polizei flüchtete, wurde eine Nahfahndung eingeleitet. Der Polizeihund namens «Cody» spürte den Einbrecher nach gut zwei Stunden in einem Versteck im Industriegebiet auf.