Vallorbe (VD) – 18-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt noch auf der Unfallstelle

Am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf einer Kantonsstrasse in Waadt, die Vallorbe mit Bretonnières verbindet. In einer Linkskurve geriet ein Autofahrer ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich mehrfach überschlug und erst nach mehreren Metern in einer Böschung zum Stillstand kam. Einer der vier Insassen, ein 18-jähriger Schweizer, der nicht angeschnallt war, wurde aus dem Auto geschleudert und starb trotz der von den Einsatzkräften geleisteten Hilfe noch vor Ort. Der Fahrer und die beiden anderen Insassen waren zum Zeitpunkt des Unfalls angeschnallt und konnten sich selbst aus dem Auto befreien und Hilfe rufen.