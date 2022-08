18-Jähriger wird in Rapperswil-Jona bei Streit schwer verletzt 

Im Bereich des Bahnhofs kam es am Samstagabend in Rapperswil-Jona SG zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Im Bereich des Bahnhofs in Rapperswil-Jona SG kam es am Samstagabend zwischen zwei Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 18-jähriger Mann aus Guinea durch den mutmasslichen Täter mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Zentrum.