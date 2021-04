Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wies das Opfer beim Eintreffen der Beamten eine Verletzung am Kopf auf und war stark betrunken.



Am Samstagabend um 23 Uhr kam es beim Restaurant Summertime in Aarau zu einer Schlägerei. Dabei wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wies das Opfer beim Eintreffen der Beamten eine Verletzung am Kopf auf und war stark betrunken. Die Ambulanz brachte den jungen Mann ins Spital. Dort zeigte sich, dass er erhebliche Verletzungen am Schädel sowie an der Wirbelsäule erlitten hatte.