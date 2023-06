Stadt Bern: Neues Personalreglement spaltet die Gemüter

So auch das revidierte Personalreglement der Stadt mit Teuerungsausgleich und mehr Elternschaftsurlaub.

Am 18. Juni stehen in Bern ganze acht Vorlagen zur Abstimmung.

In Bern wird am 18. Juni über ganze acht städtische Vorlagen abgestimmt. Hitzig diskutiert wird über die Teilrevision des Personalreglements. Die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat will die Anstellungsbedingungen der städtischen Mitarbeitenden verbessern. Die bürgerliche Opposition sagt, das sei zu teuer.