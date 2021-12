Jahresrückblick - 18 Promis, die 2021 Nachwuchs bekommen haben

Frieda Hodels zweite Tochter Kaia kam im März zur Welt. In einem rührenden Insta-Post schrieb die 38-Jährige: «Als ich dich zum ersten Mal in meinen Armen hielt, stand die Zeit still. Unsere kleine Familie ist nun komplett. Willkommen auf der Welt, kleine Kaia! Mama, Papa und Zuria lieben dich so sehr und wollen dich am liebsten den ganzen Tag knuddeln!»