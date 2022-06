Warnung aus Italien: «18 russische Kriegsschiffe und zwei U-Boote im Mittelmeer unterwegs»

Er macht sich vor allem grosse Sorgen um die Sicherheit seines Landes. «Wenn sich mit Raketen bewaffnete U-Boote an den Grenzen der Hoheitsgewässer befinden, müssen wir sie entdecken und überallhin verfolgen», so Credendino.

18 russische Kriegsschiffe und zwei U-Boote fahren derzeit im Mittelmeer – so viele wie noch nie. «Die Zahl der U-Boote nimmt ständig zu», warnt der italienische Admiral Enrico Credendino, der seit November Chef des italienischen Marinestabs ist. Die aktuelle Lage im europäischen Meer sei so kritisch «wie nicht einmal während des Kalten Krieges», meint Credendino im Interview mit « Corriere della Sera ».

Der Italiener macht sich grosse Sorgen um die Sicherheit seines Landes: «Wenn sich mit Raketen bewaffnete U-Boote an den Grenzen der Hoheitsgewässer befinden, müssen wir sie entdecken und überallhin verfolgen», sagt er. Das Mittelmeer sei für Italien mit seinen 8000 Kilometern Küste «ein Gebiet von grossem nationalen Interesse.» Es spiele für das Leben von 20 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen eine zentrale Rolle. «Alles, was dort geschieht, hat Auswirkungen auf das, was an Land geschieht», sagt Credendino.