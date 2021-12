Zoff im bayrischen Fürth : 18 Streifenwagen, Pfefferspray und fünf Verhaftungen wegen Beziehungsstreit

Am Weihnachtsabend geriet in Fürth ein Paar in einen heftigen Streit. Als die Polizei kam, eskalierte die Situation: Schliesslich rückten 18 Streifenwagen an, die Polizistinnen und Polizisten mussten eine wutentbrannte Menge mit Pfefferspray bändigen.

Ein Grossaufgebot der Polizei musste am Samstagabend einen Streit schlichten. Der Streit entbrannte in Fürth in Bayern.

Darum gehts Am 25. Dezember lief ein Streit zwischen einem Mann (25) und seiner Partnerin (27) aus dem Ruder.

Als die Polizei vor Ort schlichten wollte, ging es erst richtig los: Die Streithähne und eine grössere Gruppe Umstehender gingen tätlich auf die Ordnungshüter los.

Schliesslich erschienen 18 Streifenwagen vor Ort. Es kam zu fünf Verhaftungen.

Ein heftiger Beziehungsstreit zwischen einer Frau und einem Mann ist am ersten Weihnachtstag im bayrischen Fürth vollkommen aus den Fugen geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gingen nicht nur die beiden Streithähne beim folgenden Einsatz auf Beamtinnen und Beamte los, sondern diese sahen sich auch Aggressionen von weiteren Anwesenden ausgesetzt. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, nahmen fünf Beteiligte fest und erteilten zusätzlich rund 50 Platzverweise.

Nach Angaben der Ordnungskräfte waren sie am Samstagabend zunächst wegen eines lautstarken Beziehungsstreits zwischen einer 27-Jährigen und ihrem 25-jährigen Freund zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Polizisten stiessen nach ihrem Eintreffen vor dem Gebäude dann auf eine aus etwas zehn Menschen bestehende Gruppe. Darunter befand sich unter anderem auch die aus einer Gesichtswunde blutende Frau.

Wie die Polizei weiter mitteilte, griff deren 25-jähriger Partner und mutmasslicher Verursacher der Verletzung die Beamten und Beamtinnen bereits beim ersten Ansprechen tätlich an. Als ihn die Einsatzkräfte festnahmen, griffen drei weitere Männer im Alter zwischen 23 und 34 Jahren die Polizistinnen und Polizisten an. Kurz darauf ging dann auch noch die 27-Jährige auf diese los. Die Beamten und Beamtinnen setzten Pfefferspray ein und nahmen alle fünf fest. Trotzdem blieb die Stimmung aber aufgeheizt.

Etliche Umstehende mischten sich ein

Laut Polizei solidarisierten sich nun zahlreiche Umstehende und neu hinzukommende Anwohner mit den fünf Festgenommenen – die Lage wurde zunehmend chaotisch. Am Ende wurden 18 Streifenwagen zusammengezogen, um die Lage zu beruhigen. Dazu verwiesen die Beamten auch etwa 50 Umstehende des Platzes. Die fünf Festgenommenen randalierten demnach auch auf der Wache weiter; erste Tests deuteten auf eine «erhebliche Alkoholisierung» hin.

Vier Polizisten wurden bei dem Geschehen verletzt, zwei mussten deshalb ihren Dienst abbrechen. Einer der Festgenommenen sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, weil er keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte. Die vier anderen Beschuldigten wurden nach ihrer Ausnüchterung entlassen. Gegen alle fünf wird nun wegen diverser Vorwürfe ermittelt, darunter wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung.

