Mehrheitlich Migranten: 18 Tote bei Busunfall im Nordwesten Mexikos

18 Tote, 23 Verletzte: In Mexiko kommt es häufiger zu Verkehrsunfällen, in der Regel wegen schlecht gewarteter Fahrzeuge. (3. August 2023)

Beim Sturz eines Reisebusses in eine Schlucht sind am Donnerstag im Nordwesten Mexikos mindestens 18 Menschen getötet und 23 weitere verletzt worden. Unter den Toten seien auch drei Minderjährige, teilte die Katastrophenschutzbehörde im Bundesstaat Nayarit mit. Der Bus mit rund 40 Menschen an Bord war auf dem Weg von Mexiko-Stadt nach Tijuana im Nordwesten des Landes, das direkt an die US-Stadt San Diego grenzt.