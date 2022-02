Regenfälle in Brasilien : 18 Tote durch Erdrutsche und Überschwemmungen in Rio de Janeiro

Innerhalb von sechs Stunden ist in Rio de Janeiro mehr Regen gefallen, als für den ganzen Februar erwartet worden war.

In Brasilien sind nach heftigen Regenfällen mindestens 18 Menschen gestorben. «Bisher wurden 18 Todesfälle infolge von Erdrutschen und Überschwemmungen bestätigt», teilte die Feuerwehr von Rio de Janeiro am Dienstagabend mit. Auf Bildern im Netz waren zerstörte Häuser, überflutete Geschäfte und Autos zu sehen, die in der Stadt Petropolis nördlich von Rio von Wassermassen mitgerissen wurden. Die Stadtverwaltung hatte den Notstand ausgerufen.