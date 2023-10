Maine: Schütze Robert Card likte Tweets zu Amokläufen und soll Stimmen gehört haben

Im US-Bundesstaat Maine erschoss Robert Card am Mittwochabend mindestens 18 Menschen . Er zielte in einer Bowlingbahn und einem Restaurant wahllos auf Menschen. Er konnte flüchten und wird derzeit von Hunderten Polizisten gejagt.

Bei Card handelt es sich um einen 40-jährigen Reservisten des US-Heeres . AP-Informationen zufolge ist er Mitte Juli von der Polizei überprüft worden. Wie am Donnerstag aus Sicherheitskreisen verlautete, hatte er beim Militär wegen unberechenbaren Verhaltens Besorgnis ausgelöst. Er wurde daraufhin in ein Militärspital gebracht.

Er war auch als Waffenausbilder tätig, der eine Schulung beim Militär durchlaufen habe und im Sommer für zwei Wochen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden sei, hiess es in einer internen Notiz der Staatspolizei von Maine, die der Nachrichtenagentur AP vorlag. Ob es unmittelbar nach dem Zwischenfall in West Point zu der Einweisung kam, war zunächst unklar.

Soziale Medien

Die Behörden haben den weissen Subaru des Verdächtigen zu einem Ort in Lisbon, Maine, zurückverfolgt, so verschiedene Quellen.

Die auffälligste Tweet-Interaktion von allen sei eine gewesen, die er von Donald Trump teilte: «In Anbetracht des unglaublichen Anstiegs von trans/nicht-binären Massenschützen in den letzten Jahren ... die bei weitem grösste Gruppe, die so etwas tut, gemessen am Anteil der Bevölkerung ... sollten wir vielleicht, anstatt über Waffen zu reden, über Verrückte reden, die ihren geschlechtsbestätigenden Schwachsinn unseren Kindern aufzwingen.» Auch in einem weiteren Tweet soll er sich herablassend gegenüber der Trans-Community geäussert haben.