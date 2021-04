Langenthal BE : 18- und 20-Jähriger blochen mit über 100km/h durch 50er-Zone

Am Freitagabend wurden in Langenthal zwei Autos mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Beide Lenker konnten ermittelt und angehalten werden.

Bei einer Tempokontrolle an der Bleienbachstrasse in Langenthal wurden am vergangenen Freitagabend zwei Autos mit massiv überhöhter Geschwindigkeit festgestellt: Das erste Auto wurde mit 91 km/h gemessen, das zweite mit 114 km/h. Erlaubt sind auf dem entsprechenden Strassenabschnitt maximal 50 km/h.