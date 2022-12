Zürich: Am 47. Silvesterlauf starteten rund 18'000 Teilnehmende

Gerade am kältesten Herbsttag dieses Jahres starteten die kleinen und grossen Läuferinnen und Läufer in den 46. Silvesterlauf in Zürich. «Dieses Jahr erhielten wir rund 18’000 Anmeldungen», sagt Mediensprecherin Sarina Langloh auf Anfrage von 20 Minuten. Dies wären zwar immer noch knapp 20 Prozent weniger Anmeldungen als vor Corona, jedoch rund 4000 mehr als 2021. Unfälle habe es auch keine gegeben – trotz Schnee und eisiger Stellen. Wie Langloh erklärt, habe man die Strecken in der Nacht auf Sonntag und vor dem Start erneut gesalzen.