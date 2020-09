Als «Zeichen der Wertschätzung» für die während der vergangenen Monate geleistete Arbeit zahlt das Zentrum Kirchfeld in Horw LU seinen 185 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Corona-Prämie aus. Insgesamt stellt die Kirchfeld AG dafür 56'000 Franken zur Verfügung. «Die Kirchfeld AG ist die erste Pflegeeinrichtung in der Zentralschweiz, die alle Mitarbeitenden in einem solchen Umfang entschädigt», heisst es in einer Mitteilung.