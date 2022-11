Unruhe beim FCL: 18’500 Fans stellen sich gegen Alpstaegs Allmachtsfantasien

Am Donnerstag kommts beim FCL zum Showdown: Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg will den Verwaltungsrat und die FCL-Führung entlassen. Ihm gegenüber stehen 18’500 Fans, die sich wehren.

1 / 3 Keine Freunde: FCL-Präsident Stefan Wolf (l.) und Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. freshfocus Die beiden grössten Aktionäre: Bernhard Alpstaeg (l.) und Josef Bieri. freshfocus Wie geht es weiter in der Causa Alpstaeg? freshfocus

Darum gehts Beim FC Luzern tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und dem Verwaltungsrat.

Am Donnerstag kommt es bei der FCL-GV zum Showdown: Gegen Alpstaegs Umstrukturierungspläne regt sich grosser Widerstand unter den FCL-Fans.

Es brodelt beim FC Luzern: An der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG und der FCL Holding AG will Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg den ganzen Verwaltungsrat ersetzen. Am Montag veröffentlichte der Mehrheitsaktionär, der aktuell 52 Prozent der Anteile hat, seine Vision für den Club. Gleichzeitig stellte sich der FCL-Verwaltungsrat in einer Mitteilung vom Montag hinter Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer, die von Alpstaeg heftig kritisiert worden waren. Zudem forderte der Verwaltungsrat den Rückzug von Alpstaeg: Er solle seine Aktienanteile abgeben.

Gegen Alpstaegs Pläne regt sich heftiger Widerstand unter den FCL-Fans. Mehr als 18’500 Personen haben sich inzwischen der Protestbewegung «Zäme meh als 52 Prozent» angeschlossen. Diese fordert, dass der aktuelle Verwaltungsrat beibehalten wird, Fans mehr Mitspracherechte kriegen und eine «Abkehr vom Mehrheitsaktionär-Modell».



Mario Gyr und David Zibung gegen Alpstaegs Pläne

Unterstützt wird der Protest auch von prominenten Personen. «Die Institiution FCL gehört Allen!», findet etwa Ruder-Olympiasieger Mario Gyr. «Der beste FCL in meinen 24 Jahren – und dafür will ich auch in Zukunft zu 100 Prozent mit der aktuellen Klubführung einstehen!», lässt sich die FCL-Golalielegende zitieren. Und Musiker Henrik Belden, der 2021 mit Fans einen FCL-Song lanciert hat, findet: «Ich will einen in der Region breit abgestützten FCL und nicht einen selbstsüchtigen Alleinherrscher. FCL För Alli!»

«Sportlich läuft es sehr gut. Das beweist, dass die Clubführung gute Arbeit leistet. Nun grätscht Alpstaeg unerklärlich von der Seitenlinie hinein. Ich hoffe, dass man ihn noch von seinem Vorhaben abhalten kann», sagt Kantonsrat Samuel Zbinden (G/JG), der zu den Erstunterzeichnern der 52 prozent gehört. «Ich bin sehr froh, dass die Fans für die GV mobilisieren und ein starkes Zeichen setzen wollen.» Den FCL will Zbinden ungeachtet von den Ereignissen an der GV weiterhin unterstützen. «Der Club braucht diese Unterstützung. Auch wenn sich Alpstaeg durchsetzen sollte, ist die Sache noch nicht gegessen. Solange das Thema noch nicht erledigt ist, werde ich mich nicht abwenden», so Zbinden.

FCL besteht nicht nur aus Alpstaeg

«Wirtschaftlich gesehen, kann Alpstaeg machen, was er will», sagt Grossstadträtin Silvana Leasi (Mitte). Leasi stört sich vor allem an der Vorgehensweise Alpstaegs. Es sei ein «altes Gebaren», so Leasi. «Die Art und Weise, wie mit Leuten umgegangen wird, stört mich – vor allem auch, wenn Kritik nicht intern angebracht, sondern über die Presse ausgeübt wird». Am Ende des Tages sei sie aber trotzdem FCL-Fan. «Der FCL besteht nicht nur aus ihm, sondern auch aus uns Fans, die mitfiebern und mitleiden.»

«Ich habe, wie viele andere, die Hoffnung, dass es eine gute Lösung geben wird. Es kann nicht sein, dass sich ein Fussballverein einfach nach Lust und Laune einer Person richten muss», sagt David Roth, Kantonsrat (SP) auf Nachfrage. «Denn wenn aus dem FCL ein FC Alpstaeg wird, dann dürfte die Begeisterung in Luzern wohl merklich nachlassen. Und das schade allen», so Roth.