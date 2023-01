Wetter: 19 Grad in Delsberg – 2023 startet mit Temperaturrekord

An verschiedenen Orten wurden am 1. Januar Rekordtemperaturen gemessen.

Das Jahr ist erst wenige Stunden alt und schon wurden die ersten Temperaturrekorde gemeldet, wie Meteonews schreibt. Lokal sind die Morgentemperaturen schon höher, als die höchste je gemessene Neujahrstemperatur. So zum Beispiel in Delsberg mit 16,9 Grad (bisheriger Neujahrsrekord 14,5 Grad 2012), in Altdorf mit 17,0 Grad (bisher wärmster 1. Januar 14,2 Grad 1977) oder in Vaduz mit 16,4 Grad (bisher wärmster 1. Januar 16,1 Grad 1977).