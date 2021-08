Sexuelle Gewalt : 19-Jährige auf Kreta vergewaltigt - vier Deutsche festgenommen

Nach einer gemeinsamen Party-Nacht sollen zwei junge Deutsche zwei Niederländerinnen sexuell misshandelt haben. Zwei weitere Deutsche sahen zu – und halfen den Frauen nicht.

Vier Deutsche wurden von der Polizei festgenommen. Zwei von ihnen wurden am 11. August 2021 einem Richter vorgeführt, sie sitzen in Untersuchungshaft.

Die zwei Männer im Alter von 21 und 19 Jahren amüsierten sich am Montag zusammen mit zwei anderen Deutschen (23 und 25) mit zwei Frauen aus den Niederlanden in einer Bar des Badeortes Malia. Die 19-Jährige und ihre 23-jährige Kollegin hätten zugestimmt, in das Zimmer der Deutschen zu gehen, um dort weiter zu feiern. Dann habe laut «Bild»-Zeitung der 21-Jährige Deutsche die jüngere Niederländerin vergewaltigt.