Flond GR

Auto einer 19-Jährigen überschlägt sich mehrmals

Am Freitagmorgen kam es auf der Obersaxenstrasse in Flond GR zu einem Verkehrsunfall.

Eine 19-jährige Lenkerin fuhr am Freitag kurz nach 10 Uhr von Ilanz GR her bergwärts in Richtung Flond GR. In einer Rechtskurve bei Suorda brach das Heck ihres Fahrzeugs nach links aus und das schleudernde Fahrzeug prallte in die rechtsseitige Böschung, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitagnachmittag mitteilte. Anschliessend prallte das Fahrzeug auf eine Leitplanke und stürzte rund 50 Meter ein steiles Tobel hinunter, wobei es sich mehrmals überschlug.