1 / 7 Die brasilianische E-Sportlerin Ingrid «SOL» Oliveira Bueno da Silva wurde nur 19 Jahre alt. Instagram/solcodm Die Pro-Gamerin spielte für das Team Fantastic Brazil Impact «Call of Duty: Mobile». Call of Duty Sowohl das Opfer als auch der Täter waren professionelle «Call of Duty: Mobile» Spieler. Call of Duty

Darum gehts Die «Call of Duty: Mobile»-E-Sportlerin Ingrid «SOL» Oliveira Bueno da Silva ist tot.

Ihre Leiche wurde mit Schnittverletzungen in São Paulo Brasilien gefunden.

Tatverdächtiger ist ihr Mitspieler G.C.* – er ist geständig.

Die E-Sport-Szene trauert um Ingrid «SOL» Oliveira Bueno da Silva. Die 19-Jährige E-Sportlerin wurde am 22. Februar tot in São Paulo in der Wohnung ihres Spielkameraden gefunden. Die Pro-Gamerin spielte «Call of Duty: Mobile» für das Team Fantastic Brazil Impact.

Laut brasilianischen Medien ist der mutmassliche Täter G.C.*, der unter dem Pseudonym «Flashlight» auftritt, geständig. C. ist selbst Pro-Gamer und spielte regelmässig mit der 19-Jährigen. Vor der Tat äusserte C. laut Medienberichten Mordfantasien im Internet. Gegenüber der Polizei in São Paulo gab er an: «Er habe alles geplant und sei nicht psychisch krank.»

Video von Leiche gemacht

C. veröffentlichte Videos und Fotos der Tat auf verschiedenen Kanälen, etwa auf Instagram, berichten Medien. Die Bilder schickte er auch an seine Freunde. Diese haben dann die Polizei alarmiert. Sie konnte C. in seiner Wohnung festnehmen. Das Motiv zur Tat ist bis jetzt unbekannt.

Die ganze «Call of Duty: Mobile»-Szene ist fassungslos und kondoliert der Familie von «SOL» und ihrem Team Fantastic Brazil Impact. Gerade in der von Männern dominierten Pro-Szene von «Call of Duty: Mobile» war «SOL» ein wichtiges Aushängeschild für den weiblichen E-Sport in Brasilien.

*Namen der Redaktion bekannt.