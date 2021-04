Frau rettete sich mit Sprung - 19-jährige Raserin flüchtet durch drei Kantone vor Polizei

In Steinen fuhr sie in eine Sackgasse, dort konnte sie verhaftet werden.

Eine 19-Jährige wurde von einer Patrouille der Luzerner Polizei beobachtet, wie sie am Sonntag in Ebikon während dem Autofahren ihr Mobiltelefon bediente, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit . Die Fahrerin wurde zum Anhalten aufgefordert. Doch das tat die Schweizerin nicht. «Die Lenkerin beschleunigte ihr Auto und flüchtete über die A14 in Richtung Zug und danach über die A4 in Richtung Schwyz», teilte die Staatsanwaltschaft mit.