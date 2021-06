Basel - 19-Jährige trifft bei Hunde-Spaziergang auf «Riesenschlange»

Was schlängelt da durch das Gebüsch? Diese Schlange wurde am Samstag im Naherholungsgebiet Lange Erlen bei Basel gesichtet.

In Basel wurde am Samstag eine aussergewöhnlich lange Schlange gesichtet.

«Meine Hunde fingen plötzlich an zu bellen», erzählt Jantin Petermann. Die 19-Jährige war am Samstag in den Langen Erlen bei Basel spazieren und machte eine aussergewöhnliche Entdeckung. Als sie nachsehen ging, was ihre Hunde wohl aufgeschreckt hatte, sah sie, wie sich im Gebüsch etwas regte und erschrak: «Es war eine riesengrosse Schlange. So etwas habe ich in freier Wildbahn noch nie gesehen.» Sie schätzt, dass die Schlange mehr als zwei Meter lang war.