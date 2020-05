Aktualisiert 22.04.2020 07:34

Siders VS

19-Jähriger 1 Tag nach Ausweisentzug mit 228 km/h erwischt

Kurz nach 22 Uhr am Samstag ging der Walliser Polizei ein SUV mit 228 km/h ins Netz. Am Steuer sass ein 19-Jähriger. Dieser hatte erst am Tag zuvor seinen Fahrausweis zurückerhalten.

von 20M

1 / 3 Mit 228 km/h wurde ein 19-Jähriger auf der A9 bei Siders VS erwischt. Der Teenager… Kapo Wallis … hatte seinen Fahrausweis erst am Tag zuvor zurückerhalten, nachdem er… Google Street View … diesen wegen eines Verkehrsunfalls hatte abgeben müssen. Google Maps

Die Radarkontrolle auf der Autobahn bei Siders wurde am Samstagabend (18.04.2020) durchgeführt. Kurz nach 22 Uhr ging der 19-Jährige aus dem Mittelwallis den Beamten ins Netz. Dieser wurde in der Folge in Anwesenheit eines Rechtsanwaltes einvernommen, wie die Walliser Kantonspolizei schreibt. Der Lenker hatte den Fahrausweis einen Tag zuvor - nach einem Ausweisentzug von einem Monat wegen eines

Verkehrsunfalls - zurückerhalten. «Der Führerausweis auf Probe wurde auf Platz entzogen», so die Polizei. Der Mann werde bei der Staatsanwaltschaft sowie bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

verzeigt.