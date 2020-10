Engelburg SG, 30.09.2020: Am Mittwochabend hat in Engelburg in einem Mehrfamilienhaus ein Sofa gebrannt. Die Feuerwehr konnte das brennende Sofa und die angrenzende brennende Wand unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache konnte noch nicht bestimmt werden. Die Polizei vermutet jedoch, dass sich der Brandherd hinter dem Sofa befand.