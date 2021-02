Bei Schiers GR sind am Montagmorgen zwei Personenwagen frontal kollidiert. Ein Fahrzeuglenker wurde dabei getötet und eine Fahrzeuglenkerin schwer verletzt.

Ein Lenker (19) verstarb noch am Unfallort.

Bei Schiers GR sind am Montag zwei Autos frontal kollidiert.

Ein 19-jähriger Fahrzeuglenker ist am Montag bei einem schweren Unfall in Schiers GR ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, fuhr der Lenker kurz nach 9 Uhr von Küblis kommend auf der Prättigauerstrasse A28 talauswärts.