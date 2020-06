Aktualisiert vor 44min

Kanton St. Gallen

19-Jähriger bekommt Porsche zum Geburi und geht damit Posen

Die Kapo SG hat am Wochenende in Gossau, Wil, Heerbrugg und Rorschach diverse Autoposer kontrolliert. Fünf Autos wurden stillgelegt. 18 Männer verzeigt. Ein Poser (19) erzählt, was den Reiz ausmacht.

von Tabea Waser

Derzeit führt die Kantonspolizei St. Gallen vermehrt Kontrollen gegen sogenannte Autoposer durch. So auch vergangenen Samstag und am Pfingstsonntag in Gossau, Wil, Heerbrugg und Rorsach. Am Sonntag wurden die Polizei zudem durch einen Fahrzeugexperten des Strassenverkehrsamtes unterstützt. Der Schwerpunkt lag bei Autos, die technisch verändert wurden. «Die Fahrer posen damit optisch und ihre Autos fallen durch Lärm akustisch auf», heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Verschiedentlich wurde festgestellt, dass Katalysatoren und Schalldämpfer fehlten. Es wurde sogar ganze Auspuffrohre durchtrennt. Die Schalldämpfer wurden manipuliert, was zu grösserem Lärm der Autos führt. Bei einem Motorrad wurde eine typenfremde Auspuffanlage und ein externer Luftfilter festgestellt, was zu einer Leistungssteigerung führt. Zwei Autofahrer fielen durch ihre aggressive Fahrweise in Wil auf. Auch in Heerbrugg konnte ein Auto beobachtet werden, bei dem die Räder beim Anfahren durchdrehten und anschliessend das Heck ausbrach. Diese Fahrer werden nebst Verursachen von vermeidbarem Lärm auch wegen nicht vorschriftsgemässen Spoilern zur Anzeige gebracht. Sie müssen zudem ihre Autos beim Strassenverkehrsamt vorführen. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass festgestellt wurde, dass viele Veränderungen an Autos gemacht wurden, ohne dass diese durch das Strassenverkehrsamt geprüft sind. Insgesamt wurden fünf Autos stillgelegt und 18 Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

«Das Bussgeld zahlt man eben und gut ist»

Im Kanton St. Gallen hat sich Rorschach zum Poser-Hot-Spot entwickelt. Einer, der hier regelmässig seine Runden dreht, ist der 19-Jährige S.* aus Kreuzlingen. Seinen Porsche Panamera GTS hat er zum Geburtstag erhalten, wie TVO am Sonntag berichtete. Er erzählt, dass es nachts viele Tuning-Treffen gibt und man auch mal unanständige fahre. «Dann lassen wir die Autos auch mal laut sein. Klöpfen müsse einfach sein. Wenn das Auto nicht knallt, ist es auch kein Auto», sagt der Lehrling gegenüber dem Regionalsender.

Dass der Lärm Anwohner stört, sei ihm bewusst. Aber offenbar egal. «In der Stadt sehen uns mehr Leute und da zeigen wir, was das Auto drauf hat.» Angst von der Polizei habe man nicht. «Egal was passiert, wir kommen immer wieder hierher», so der 19-Jährige. Und sein Kollege ergänzt gegenüber TVO: «Das Bussgeld zahlt man eben und gut ist.»

Zu viel Lärm

Auch die Stadtpolizei Chur hatte am Wochenende mit Posern zu tun. Im Rahmen von gezielten Verkehrskontrollen auf dem Stadtgebiet wurden 22 Fahrzeuglenker zur Anzeige gebracht, heisst es am Montag in einer Mittielung. 19 Lenker verursachten vermeidbaren Lärm, insbesondere in den Nachtstunden und in Wohnquartieren, durch Hochdrehen des Motors und Beschleunigen. Zwei Lenker wurden wegen Nichtbeherrschen des Fahrzeuges zur Anzeige gebracht. Zudem bestand bei einem 19-jährigen Fahrzeuglenker Verdacht auf Angetrunkenheit.

*Name der Redaktion bekannt