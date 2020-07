St. Gallen

19-jähriger Biker rast 313 Treppenstufen hinunter

Ein Biker sorgt auf Instagram mit einem Stunt für Aufsehen. Er stürzt sich in St. Gallen die Tivolitreppe hinunter. Der 19-Jährige will damit auch auf fehlende Downhill-Strecken in der Region aufmerksam machen.

Wenig Möglichkeiten in der Region

Mit dem Stunt will Kästli auch zeigen, dass es für Downhill-Biker wenig geeignete Strecken gibt in der Region. «Es ist für Downhill-Biker sehr mühsam, denn es gibt im Kanton St. Gallen nur eine offizielle Strecke», meint Kästli. Diese befindet sich in Flums. Die Biker-Szene sei ständig am Wachsen, doch die Infrastruktur sei mehrheitlich gleich geblieben, so der Downhiller. «Auch der Bikepark in Lenzerheide beispielsweise ist am Wochenende komplett voll. Dann fängt man an, Treppen zu fahren», seufzt der 19-Jährige. Es sei schade, dass es kaum Gelegenheiten gebe, sich auszutoben.