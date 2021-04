Rashed Al-Swaisat - 19-jähriger Boxer stirbt nach Verletzungen an Junioren-WM

Der 19-jährige Boxer Rashed Al-Swaisat (blau) starb nach einem Kampf an der Junioren-Weltmeisterschaft im Boxen in Polen.

Ein 19-jähriger Boxer aus Jordanien ist an seinen Verletzungen nach einem Kampf bei der Junioren-Weltmeisterschaft Mitte April gestorben. Das teilte der Box-Weltverband AIBA mit. Rashed Al-Swaisat war am 16. April in Kielce bei seinem Vorrundenkampf im Halbschwergewicht gegen Anton Winogradow aus Estland K.o. gegangen. Er wurde noch im Ring behandelt, bevor er für eine Notoperation am Gehirn ins Krankenhaus gebracht wurde, wie der Mirror schreibt.