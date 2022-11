Muttenz BL: Mann schlägt Ex-Stiefvater vor dem Strafgericht nieder

20min/Steve Last

Nun droht ihm an zwei Fronten die Ausschaffung aus der Schweiz.

«Er lag blutüberströmt und mit dreifach gebrochener Nase am Boden», schreibt Onlinereports . Der 56-Jährige war gerade vom Baselbieter Strafgericht vom Vorwurf der Vergewaltigung an seiner Ex-Frau freigesprochen worden, nur um im Hof vor dem Gerichtsgebäude von ihrem Sohn niedergeschlagen zu werden. Seine Mutter hatte wegen falscher Anschuldigung eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten kassiert. Der 19-Jährige hatte dies offenbar falsch verstanden, glaubte, seine Mutter müsse definitiv ins Gefängnis – und ist ausgetickt .

Der Gewaltausbruch könnte für den jungen Mann nun schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Er besitzt die marokkanische Staatsbürgerschaft und seine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz steht auf der Kippe, wie «bz Basel» (Paywall ) berichtete. In einer Integrationsvereinbarung mit dem Migrationsamt soll er zugesichert haben, keine weiteren Straftaten mehr zu begehen und um ein friedliches Zusammenleben bemüht zu sein.

Weiteres Verfahren läuft

Der geschlagene Ex-Stiefvater hat eine Anzeige wegen Körperverletzung eingereicht, wie Onlinereports weiter schreibt. Diese werde aber nicht am Ort der Tat, im Kanton Baselland, sondern von den Kollegen in Basel-Stadt behandelt. Das heisst, dass die baselstädtische Staatsanwaltschaft ebenfalls ein Verfahren gegen den 19-Jährigen führt. Onlinereports schliesst unter Berufung auf die Strafprozessordnung daraus, dass in Basel-Stadt wegen eines mindestens gleichschweren Delikts gegen ihn ermittelt wird.