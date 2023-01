Romont: 19-Jähriger filmt Frau auf Toilette

Romont FR : 19-Jähriger filmt Frau auf Toilette unter Kabinentür durch

Wenn es einen Ort gibt, an dem die Privatsphäre garantiert sein sollte, dann ist es die Toilette. Doch ein heute 19-jähriger Freiburger (zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt) hielt sich im Juni letzten Jahres nicht an diesen Grundsatz. Er benutzte sein Mobiltelefon, um eine junge Frau in der Migros in Romont FR unter der Kabinentür hindurch zu filmen, wie 20 Minutes berichtet. Sie bemerkte dies und erstattete Anzeige, woraufhin die Polizei den Voyeur anhielt und vernahm.