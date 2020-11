Balgach SG, 29.11.2020: Am Sonntagabend kam es auf der Autobahn A13 zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger Autofahrer setzte zum Überholen an und geriet dabei ins Schleudern. Nach dem Überholen prallte das Auto in die Leitplanke neben dem Normalstreifen. Der 19-jährige Autofahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt. Das Auto des 19-Jähirgen erlitt Totalschaden.