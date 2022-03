Diessenhofen TG – 19-Jähriger hebt mit BMW ab und prallt in Haus – 4 Mitfahrer teils schwer verletzt 

In Diessenhofen im Kanton Thurgau kam es zu einem schweren Selbstunfall.

In der Nacht auf Samstag war ein 19-jähriger Autofahrer kurz nach Mitternacht auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Schaffhausen unterwegs. Kurz vor dem Bahnhof St. Katharinental verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet neben die Strasse, wurde mehrere Meter durch die Luft katapultiert und prallte in die Wand eines Gewerbegebäudes.