St. Gallen: 19-Jähriger baut Unfall und blockiert Autobahneinfahrt

Ein 19-jähriger Mann baute am Sonntagabend in St. Gallen einen Unfall.

Verunfallte standen unter Schock

Ein News-Scout ist in St. Gallen am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, auf der Rosenbergstrasse unterwegs, als es plötzlich drei Autos vor ihm knallt. «Ich habe es nicht genau gesehen, aber vermutlich wollte der Lenker rechts einspuren und hat beschleunigt. Mit so einem Auto ist klar, was dann passiert», sagt er. Der News-Scout stieg aus und eilte mit weiteren Personen zu Hilfe.