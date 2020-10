Châtel-St-Denis (FR) 19-Jähriger klaut Auto, flieht vor Polizei und landet auf Bahngleis

Diese Strolchenfahrt ging nach hinten los. Ein 19-Jähriger war zusammen mit zwei Freunden in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs. Als die Polizei anlässlich einer Verkehrskontrolle versuchte, den Lenker anzuhalten, ergriff der 19-Jährige die Flucht. Mit hohem Tempo fuhr er in Richtung Corsier-sur-Vevey .

In Palézieux-Gare angekommen, verlor er die Herrschaft über das Auto und prallte in die Eisenbahnsignalisation, bevor er auf den Bahngleisen zum Stehen kam. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde beim Unfall die 18-jährige Beifahrerin verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Lenker und der andere Mitfahrer, ebenfalls 19-jährig, wurden nicht verletzt. Sie wurden festgenommen.