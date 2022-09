Rapperswil-Jona SG : 19-Jähriger klaut Powerbanks aus Selecta-Automaten

Am Freitag gegen 1.45 Uhr hielt sich ein 19-jähriger Portugiese am Bahnhof Rapperswil-Jona auf. Er organisierte einen Stein und schlug damit in der Unterführung mehrfach gegen die Scheibe eines Selecta-Automaten. Als er die Scheibe durchgeschlagen hatte, klaute er verschiedene Artikel aus dem Automaten. Danach ging er zu einem weiteren Selecta-Automaten und versuchte auch bei diesem, mit dem Stein die Scheibe einzuschlagen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Dies gelang ihm nicht und er machte sich zu Fuss aus dem Staub.