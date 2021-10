19-jähriger Sternekoch aus St. Gallen lanciert seinen eigenen Gin

Da er schon immer Freude am Kochen hatte, entschied sich Raul Garcia aus St. Gallen nach der Sekundarschule für eine Kochlehre. Dort entstand die Zukunftsvision des 19-Jährigen: Er wollte in die Sternegastronomie. Ein erstes Sprungbrett dafür fand er bei niemand Geringerem als Gourmet-Koch Andreas Caminada . «Ich habe ihn eigenständig angeschrieben und für ein zweiwöchiges Praktikum angefragt, um einen Einblick in die Sternegastronomie zu erhalten», sagt Garcia. Das Praktikum habe ihm auf seinem weiteren Weg sehr geholfen, sagt er weiter.

Schnapsidee zur Überbrückung der Kurzarbeit

Nach seiner Anstellung in St. Moritz war der 19-Jährige pandemiebedingt zwei Monate in Kurzarbeit. In dieser Zeit entschied er sich, ein eigenes Projekt aufzugleisen: selbstgemachter Gin mit Zitrone, Wacholder, Rosmarin, Szechuanpfeffer, Basilikum und Salbei. Hergestellt wird der Gin in Zusammenarbeit mit der Säntisblick Destillerie in Niederbüren SG, danach wird er als ‹Agramonte Dry Gin› verkauft. «Ich trinke eigentlich gar nicht oft Alkohol. Beim Gin reizte mich aber die Ästhetik und die Kreativität, welche man einbringen kann», sagt Garcia. Ausserdem seien neue Gin-Sorten gerade im Trend.